Dal 1° marzo stop a diverse prenotazioni nelle strutture sanitarie convenzionate

Dal 1° marzo saranno sospese le prenotazioni per diverse prestazioni sanitarie convenzionate. Contro i rimborsi al ribasso, in vigore dal 29 dicembre scorso, le principali associazioni di categoria (Aiop Fvg, Anisap Fvg, Aris Fvg e Assosalute Fvg) hanno deciso di protestare sospendendo le agende nelle 33 strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale. Una levata di scudi contro le nuove tariffe che si affianca al ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia presentato ieri da tutto il sistema del privato accreditato.

Le tariffe contestate riguardano in particolare gli indennizzi previsti per la diagnostica, la fisioterapia, la riabilitazione e alcuni ricoveri post intervento. Alcune di queste, risulterebbero addirittura sotto i costi di produzione, a tal punto da rendere economicamente insostenibile l’erogazione dei servizi, come radiografie, TAC, risonanze magnetiche e riabilitazioni, per i quali i compensi sono stati ridotti tra il 20% e il 60%. I rimborsi dei raggi alla spalla, ad esempio, sono passati dai 33 euro e 10 centesimi agli attuali 17 euro 89 centesimi. La risonanza magnetica rachide lombo-sacrale è passata dai precedenti 203.80 euro ai 133.20 euro; la tomografia computerizzata della spalla è scesa dai 122.30 euro agli 84.60 euro. Nelle 33 strutture accreditate trovano occupazione circa tremila persone tra dipendenti e professionisti (A Udine, ad esempio, ci sono il Policlinico, Friuli Coram e l’Istituto Radiologico Imago. A Trieste il Sanatorio Triestino, Salus e Studio Gortan. Ma sono coinvolte anche il Centro Medico Esperia di Porcia, il Policlinico San Giorgio di Pordenone e l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro). All’interno di queste, ogni anno vengono svolti 350mila esami di diagnostica, 400mila riabilitazioni e 9mila interventi di ortopedia. Prestazioni necessarie per alleggerire la sanità pubblica e snellire le liste di attesa, esplose con l’arrivo della pandemia.

“Le strutture più piccole rischiano di chiudere, mentre le più grandi saranno costrette a tagliare investimenti e forza lavoro”, dichiarano preoccupate le associazioni di categoria. Immediata la replica di Riccardi. “Per noi il privato accreditato non è un nemico , ma è un alleato con il quale lavorare alle condizioni stabilite dal servizio sanitario pubblico”, risponde l’assessore alla salute, ricordando che i nuovi parametri rispondono a disposizioni statali. “Su queste – aggiunge Riccardi – grava un contenzioso giudiziario che ci obbliga ad attendere il pronunciamento della Corte e il chiarimento tra Ministero e i rappresentanti nazionali del privato accreditato”.