Sanità, diminuiscono le fughe fuori regione

Un sistema adeguato che ha invertito il saldo ambulatoriale con più incoming che uscite ma che paga ancora il nodo dell'attività ospedaliera con l'ortopedia e in particolare protesi a ginocchio, anche e poi la cataratta oltre all'altissima specializzazione. Il quadro sulle fughe di pazienti fuori regione, dal valore negativo di circa 11 milioni, è stato fatto durante i lavori della Terza Commissione del Consiglio dove l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha posto l'accento sui pazienti che scelgono il privato accreditato del Veneto e poi sulla necessità di aumentare ancora i volumi dell'attività in Fvg.