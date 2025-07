Sanità e ambiente, la battaglia della civica diventata associazione

Da lista civica, che ha corso alle ultime elezioni amministrative sostenendo la candidatura a sindaco di Nicola Conficoni, ad associazione. Pordenone in Salute non solo continuerà a supportare il lavoro dei consiglieri comunali eletti – Elvia Micheli, Paola Bortolin e Maurizio Giacomini – ma, allo stesso tempo, elaborerà progetti ed iniziative in ambito dei temi legati a sanità, ambiente e sociale.

A presiedere il neonato sodalizio Vincenzo Romor, medico di base in quiescenza e già assessore alle Politiche sociali di Pordenone. E’ lui stesso a spiegare gli obiettivi dell’associazione.