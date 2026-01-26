Sanità e farmaceutica nel mirino: 77 denunciati dal Nas di Udine

Un anno di controlli serrati nel settore sanitario e farmaceutico ha portato i Carabinieri del Nas di Udine a scoprire gravi irregolarità. Nel 2025 quasi 500 strutture sono state ispezionate, con 77 persone denunciate e 125 sanzioni amministrative comminate, per un totale di 230 mila euro.

Le violazioni accertate spaziano dall’esercizio abusivo della professione sanitaria alla somministrazione di farmaci scaduti, fino a truffe e frodi in pubbliche forniture. Quattro attività sono state sospese o sequestrate per carenze igieniche, strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il settore farmaceutico ha registrato circa 30 ispezioni mirate, con 21 denunciati per uso di prescrizioni false, medicinali somministrati senza scopo terapeutico e truffe al servizio sanitario nazionale. Sequestrati anche medicinali e dispositivi medici.