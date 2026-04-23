Sanità Fvg, si cerca personale infermieristico in Argentina

Un’occasione per verificare cosa funzioni, cosa debba essere migliorato e quali sono i campi in cui sia necessario intervenire. La presentazione del rapporto Oasi sulla sanità in Friuli Venezia Giulia ha inquadrato lo stato di salute del settore in regione nel corso di un convegno questa mattina all’ospedale di Udine. Focus sulla spesa sanitaria pubblica e privata e sugli impegni messi in campo dalla Regione.

Una delle criticità maggiori ha riguardato la necessità di reclutare personale infermieristico.

Analizzato anche il processo di trasformazione dei distretti socio-sanitari.