Sanità: il Tar annulla la gara da 12 milioni, tutto da rifare

GUARDA IL SERVIZIO Irregolarità nella gara milionaria per la gestione del sistema regionale che archivia, gestisce e condivide in digitale le immagini radiologiche e i referti clinici: tutto da rifare. Lo ha deciso il Tar del Friuli Venezia Giulia nella sentenza con cui ha annullato la procedura di affidamento predisposta dall’Azienda regionale di Coordinamento per la Salute e aggiudicata a metà gennaio.

L’appalto – da 12 milioni di euro in 5 anni, prorogabile per altri 4 e vinto dalla Fujifilm Healthcare Italia – era già finito davanti al Tar. A maggio, il giudice amministrativo aveva accolto il ricorso della seconda classificata, la Agfa Healthcare Italy, disponendone la collocazione al primo posto in graduatoria. La Fujifilm ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e l’udienza è stata fissata per il prossimo gennaio.

Tutto sembra superato, però, dalla nuova sentenza con cui a fine luglio il Tar ha accolto il ricorso della terza classificata, la Ebit Spa di Genova, e annullato in toto il procedimento.

Il nodo riguarda la prova pratica, che assegnava la metà del punteggio massimo complessivo. Secondo il giudice, nel redigere i giudizi finali la commissione ha utilizzato i punteggi assegnati dagli esperti da lei nominati per valutare la prova. In realtà, spettava alla commissione assegnare i punti e non agli esperti, che avrebbero dovuto avere un compito meramente illustrativo.