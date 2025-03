Sanità: in Regione un quarto dei residenti non ha il medico di base

In Friuli Venezia Giulia un quarto della popolazione non ha il medico di base. All’appello, in tutta la Regione, ne mancano 180: 55 nella sola Destra Tagliamento. Numeri allarmanti che mettono in luce le fragilità di un sistema sanitario per il quale, da tempo, è in atto una profonda trasformazione. E pensare che l’Italia, dopo la Svezia, è il Paese che sforna il maggior numero di specialisti della salute. Dottori che, però, coltivano la loro professione all’estero.

Oggi a Pordenone, nel corso della giornata del medico e dell’odontoiatra, l’ordine professionale ha voluto omaggiare i professionisti che in medicina si sono laureati 50 anni fa e chi, da poco, si è avviato a questa professione. Come Paola, 25 anni, che oggi ha letto il giuramento d’Ippocrate.