Sanità, in un flash-mob chiesto più pubblico e meno privato

“Più pubblico meno privato”. E’ una delle scritte che accompagnavano i cittadini presenti oggi in piazza Paolo Diacono a Cividale durante la manifestazione organizzata dal gruppo IoVogliol’OspedaleaCividale e sostenuta dai Comitati di Gemona, Maniago e Sacile. Nonostante la pioggia diverse persone si sono aggiunte all’Associazione dei Diritti del Malato per fare sentire la loro voce sulle difficoltà che incontrano ogni giorno per prenotare esami e visite specialistiche.

Presente al flash-mob in piazza anche la consigliera regionale Simona Liguori di Civica Fvg: “Sarà la gente – ha detto – a pagare tutte le esternalizzazioni che la giunta regionale sta servendo ad una popolazione che fa sempre più fatica a curarsi”.