BUSINESS FVG
mercoledì 1 Ottobre 2025
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Sanità, lavori in corso. Alle 21 confronto in diretta a Elettroshock

In studio i consiglieri regionali Bolzonello, Balloch, Celotti e Honsell
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si parlerà di sanità nel corso della puntata di questa sera di Elettroshock, in onda alle 21.

Dalla bozza condivisa tra Regione e medici di famiglia sull’accordo integrativo, con le novità per gli assistiti, fino alle case di comunità, passando per liste di attesa e contromisure alla fuga verso il privato di medici, oss e infermieri. Si parlerà anche di esternalizzazione dei servizi e del cronoprogramma aggiornato sull’apertura del nuovo ospedale di Pordenone.

Tematiche sulle quali si confronteranno in studio in diretta i consiglieri regionali Carlo Bolzonello (Fedriga Presidente), Stefano Balloch (Fratelli d’Italia), Manuela Celotti (Partito Democratico) e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg).

Redazione

