Sanità, lavori in corso. Alle 21 confronto in diretta a Elettroshock

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si parlerà di sanità nel corso della puntata di questa sera di Elettroshock, in onda alle 21.

Dalla bozza condivisa tra Regione e medici di famiglia sull’accordo integrativo, con le novità per gli assistiti, fino alle case di comunità, passando per liste di attesa e contromisure alla fuga verso il privato di medici, oss e infermieri. Si parlerà anche di esternalizzazione dei servizi e del cronoprogramma aggiornato sull’apertura del nuovo ospedale di Pordenone.

Tematiche sulle quali si confronteranno in studio in diretta i consiglieri regionali Carlo Bolzonello (Fedriga Presidente), Stefano Balloch (Fratelli d’Italia), Manuela Celotti (Partito Democratico) e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg).