No della Cgil al congelamento delle prestazioni accreditate

La Cgil del Friuli Venezia Giulia si oppone con forza alla sospensione delle prenotazioni per le prestazioni sanitarie accreditate, annunciata dalle associazioni di categoria delle 33 strutture private convenzionate. “Appare singolare che il privato convenzionato, con un contratto in essere con il servizio pubblico, possano decidere a proprio piacimento quali prestazioni erogare e quali no”, dichiara il segretario generale Michele Piga. Secondo il sindacato, il blocco delle agende in risposta al nuovo tariffario di rimborso rischia di configurare un’interruzione di pubblico servizio, aggravando le già lunghe liste d’attesa.

“Il privato profit punta al guadagno, ma in un sistema sanitario in difficoltà serve responsabilità. Non vorremmo che un rapporto contrattuale venisse gestito senza che il Servizio sanitario regionale possa interferire”, aggiunge Piga. Guardando al prossimo rinnovo della convenzione triennale con il privato accreditato, la Cgil chiede regole più stringenti per garantire la continuità del servizio. “Le strutture pubbliche lavorano 24 ore su 24 con le stesse tariffe: se il privato vuole mantenere la convenzione, deve rispettare precisi obblighi per evitare disagi ai cittadini”, conclude il sindacato.