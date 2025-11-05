Sanità: oggi sciopero dei medici di base, domani protesta nelle farmacie private

Braccia incrociate per molti medici di medicina generale che hanno aderito allo sciopero indetto dal sindacato Snami. Garantiti i servizi essenziali ma diversi ambulatori sono rimasti chiusi. “La protesta – spiega il presidente Snami Fvg Stefano Vignando – è a favore dei nostri pazienti, nonostante i disagi odierni, perché vogliamo migliorare il servizio: meno burocrazia e più tempo per seguire i nostri assistiti”. A livello nazionale lo Snami è stato ricevuto dai rappresentanti del ministero della Salute. Al centro anche il “ruolo unico” dei medici di famiglia. Vignando pone anche l’attenzione sul cambio di priorità sulle prescrizioni che viene loro chiesto quando i tempi non possono essere rispettati dalle liste d’attesa. “Siamo liberi professionisti, ci dobbiamo sobbarcare le incombenze di altri”, conclude. “Guardiamo più i monitor dei pc che i nostri pazienti negli occhi”.

E domani toccherà alle farmacie private incrociare le braccia. La protesta è stata indetta dalle segreterie nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil come risposta allo stallo della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre un anno. Forti le distanze che separano l’offerta di Federfarma e le richieste dei sindacati, che puntano a un aumento salariale medio di 360 euro rispetto al triennio 2021-24 “I dati ufficiali e numerosi studi economici – spiegano i sindacati – dimostrano che le farmacie hanno retto molto meglio di molti altri settori, con margini di redditività sostenibili e quindi gli aumenti ai lavoratori sono doverosi”. In Friuli Venezia Giulia operano 394 farmacie con oltre 1.500 dipendenti. A sostegno del loro diritto a un giusto rinnovo contrattuale è stata indetto anche un presidio, che si terrà dalle 10.30 alle 12.30 a Trieste sotto la sede della Giunta regionale.