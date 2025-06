Sanità: pioggia di soldi per il personale dell’emergenza urgenza

GUARDA IL VIDEO Sono in arrivo 40 milioni per i 20.741 dipendenti del sistema sanitario regionale. La novità è stata presentata dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dall’assessore alla Salute Riccardo Riccardo con il direttore di Arcs Stefano Dorbolò ed è frutto di una scelta precisa che vuole valorizzare uno dei settori che sarà maggiormente interessato dalla riforma. I fondi, che verranno confermati anche nei prossimi anni, saranno suddivisi in particolare per l’emergenza urgenza, dal Pronto soccorso al Sores e saranno stabiliti su base regionale nonché i più importanti a livello economico, ci saranno poi i reparti critici e disagiati e quindi gli interventi specifici che verranno stabiliti dalle singole aziende.

Dorbolò ha fatto il quadro del personale che vede la spesa totale pari a 1 miliardo e 194 milioni, un numero di dipendenti passato dai 20 mila del 2019 ai 20.741 del 2024 che incidono per il 36% sulla spesa corrente a fronte di un 30% nazionale. Fedriga ha evidenziato che l’intervento serve a rafforzare alcune aree in particolare emergenza urgenza con un accordo che vuole dare risposte alle richieste dei dipendenti.