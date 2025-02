Sanità, stop agli esami: “Così non si fanno gli interessi dei cittadini”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il malcontento dilaga. Dopo la decisione delle strutture sanitarie private accreditate regionali di sospendere, a partire da sabato primo marzo, le prenotazioni in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale di numerose prestazioni, è Claudio Riccobon, presidente di Assosalute, a rispondere all’assessore regionale alla Sanità. “Riccardi dichiara che i bisogni dei cittadini stanno davanti a tutto e che è il pubblico a dettare regole e tariffe delle prestazioni sanitarie: su questo siamo d’accordo, ma bisogna dire tutta la verità ai cittadini e spiegare loro qual è la situazione reale”. “Le tariffe, ovvero il rimborso che la Regione eroga alle strutture private accreditate per ogni prestazione in convenzione, sono ferme da 20 anni e dal 29 dicembre, per molte prestazioni, le abbiamo viste decurtate con percentuali che vanno dal 20 al 60%. In questi due decenni, però, i privati accreditati hanno dovuto sostenere l’aumento dei costi su numerosi fronti”, ha evidenziato Riccobon. “Noi non chiediamo l’aumento delle tariffe ferme da 20 anni – aggiunge – chiediamo solo che siano mantenute e non decurtate. Decidere di applicare i ribassi, invece, è un atto scollegato dalla realtà e ben lontano da fare gli interessi dei cittadini.”

Diversa la posizione della Cgil: “Appare quanto meno singolare che strutture sanitarie private, che hanno un contratto in essere con il servizio pubblico e che sono state accreditate, possano decidere a proprio piacimento quali prestazioni previste dalla convenzione continuare ad erogare e quali no». A dirlo il segretario regionale Michele Piga, che va dritto al punto: “Ci chiediamo se questa scelta, tanto più nel contesto di un sistema sanitario già in forte difficoltà, non possa configurare gli estremi di un’interruzione di pubblico servizio, con annesso danno alla salute dei cittadini”.