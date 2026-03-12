Sanitari minacciati e aggrediti, scende in campo la Croce Rossa

I numeri sono preoccupanti. Dicono che nel 2025, in Friuli Venezia Giulia, le aggressioni nei confronti del personale sanitario stanno crescendo vertiginosamente.

Oggi, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, agli ingressi degli ospedali di Pordenone e Sacile la Croce rossa di Pordenone, con i suoi volontari, ha sensibilizzato la popolazione alla cultura del rispetto verso chi opera a supporto degli altri, condannando ogni forma di violenza nei loro confronti.

La Croce Rossa di Pordenone, inoltre, sta mettendo a disposizione il proprio personale al pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli con ruolo specifico: fungere da raccordo tra i familiari, il paziente e il personale sanitario.

E poi ci sono loro, gli operatori del 118. Che, quotidianamente, vivono nel timore.