Benigni a Sanremo, Amadeus in osteria

Carlo Conti all’Ariston con il premio Oscar Roberto Benigni, Amadeus in un’osteria nelle vicinanze del Teatro Giovanni da Udine. Nella serata di Sanremo dedicata alle cover che hanno segnato la musica italiana, Amadeus è stato notato in città degustare i buoni prodotti regionali, lontano da tv e radioline.

La presenza di ‘Ama’ in Friuli non è una novità visto che l’ex conduttore del festival si reca spesso in regione per far visita al figlio José, portiere delle giovanili dell’Udinese. ‘Non guarda Sanremo questa sera?’, ha domandato un cliente per nulla intimidito. Il volto noto ha tagliato corto con un sorriso e un “No, basta, basta”.