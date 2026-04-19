Sapori e cultura con Salotto del Gusto e Terre Raccontate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da una parte i prodotti tipici del territorio, con in testa l’asparago e la trota; dall’altra una rassegna dedicata alla memoria visiva, con un intreccio di voci, esperienze e pubblicazioni che nascono dall’impegno delle associazioni locali. Terre Raccontate – la prima rassegna dell’editoria e della stampa dell’associazionismo – e Salotto del Gusto hanno vivacizzato, oggi, Cordenons.

Da una parte il gusto, dall’altra realtà culturali, gruppi e autori che, attraverso libri, riviste e materiali editoriali, custodiscono e condividono storie, tradizioni, ricerche ed identità del nostro territorio.

La novità assoluta è proprio Terre Raccontate, un appuntamento destinato a ripetersi ogni anno e con cadenza biennale.