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Cronaca

Sapori Pro Loco, esordio positivo a Villa Manin: grande affluenza nel primo weekend

A Passariano di Codroipo successo per l’avvio dell’edizione 2026 tra 66 proposte gastronomiche, volontari al lavoro e migliaia di visitatori. La festa prosegue fino al 24 maggio con nuove serate e iniziative
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Autore: Redazione

Un continuo flusso di persone che, dal pranzo, è proseguito fino a tarda sera: ottima domenica di debutto per l’edizione 2026 di Sapori Pro Loco a Villa Manin a Passariano di Codroipo. Ora la festa proseguirà venerdì 22 maggio (a cena) e sabato 23 e domenica 24 maggio (a pranzo e cena). 

Se la giornata inaugurale del sabato, pur senza pioggia, aveva dovuto fare i conti con temperature fresche per la stagione, il sole ha baciato domenica 17 maggio e fin dal mattino la gente si è riversata nel compendio dogale. I volontari delle Pro Loco (sono mille in tutto che si avvicenderanno in questi giorni di festa) hanno dato loro ben 66 proposte gastronomiche, la metà delle quali nuove o rivisitate sempre nel rispetto della tradizione culinaria del Friuli Venezia Giulia. Apprezzata la novità logistica di questa edizione: il grande tendone centrale dove poter mangiare, ovviamente seduti all’ombra (ndr negli anni precedenti c’erano comunque i tendoni, ma più piccoli). 

“L’afflusso di questo primo weekend – commenta il presidente del Comitato regionale Pro Loco UNPLI Pietro De Marchi – premia lo straordinario sforzo organizzativo dei tantissimi volontari coinvolti, che rappresentano il motore ricco di passione della kermesse. La nuova formula con il tendone centrale è nata per favorire l’accoglienza e le prime impressioni ci dicono che è stato apprezzato, come anche è stato confermato l’apprezzamento per l’Area Io sono Friuli Venezia Giulia allestita dalla Regione. Ora ci prepariamo per il secondo fine settimana dalla sera del 22 fino a quella del 24 maggio. Sarà un trampolino di lancio verso l’estate visto che le specialità di Sapori Pro Loco potranno essere poi ritrovate nelle varie sagre del territorio”.

L’apprezzamento è stato unanime anche da parte delle autorità intervenute alla cerimonia inaugurale di sabato 16 maggio, presentata dalla giornalista Alexis Sabot. Il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina ha evidenziato come la manifestazione di Sapori Pro Loco sappia migliorarsi anno dopo anno, mentre il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha sottolineato come in Friuli Venezia Giulia le sagre siano un’istituzione, utile non solo per socializzare ma anche per dare vita a un vero e proprio racconto del territorio. L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha fatto i suoi complimenti per l’operato delle Pro Loco in Friuli Venezia Giulia, rimarcando come non si tratti di un lavoro banale dato che dietro a un evento del genere c’è un sacco di impegno. Per il sindaco di Codroipo Guido Nardini è un orgoglio ospitare questa meravigliosa manifestazione a Villa Mani, mentre il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi ha invece voluto tracciare un legame ideale con Friuli Doc, l’altra grande manifestazione del territorio prevista a settembre. Invece l’amministratore di Banca 360 Fvg Fabio Zuliani, richiamando la suggestiva cornice della villa, ha ricordato l’emozione di essere abbracciati dalle esedre e il valore del territorio per l’istituto di credito. 

Domenica i Comuni del Medio Friuli hanno scelto proprio Sapori Pro Loco per lanciare la loro candidatura unitaria a Comunità europea dello Sport (coinvolti, insieme al capofila Codroipo, Basiliano, Mereto di Tomba, Mortegliano, Rivignano Teor e Sedegliano). Apprezzati i mercatini, l’ex tempore, l’area gioco bimbi con il Progetto giovani Pozzuolo del Friuli, gli stand della Protezione Civile e del Servizio Forestale, Afds,

la camminata FVG in movimento – 10 mila passi di salute nonchè le visite guidate nel compendio dogale e al Mulino della Bosa, aperto in occasione della Giornata europea dei Mulini. Nell’area incontri le Pro Loco di Spilimbergo, Majano e Monfalcone hanno presentato i propri periodici nonché si è tenuta una gettonatissima degustazione di birre artigianali. Una delegazione dell’Apu Udine di basket di serie A ha visitato gli stand. La Società Filologica Friulana ha concluso la sua Setemane de Culture Furlane con la serata del folclore mentre dopo cena c’è stato lo spettacolo Sanremo in Rosa. 

Organizzatori e partner

Sapori Pro Loco è una manifestazione organizzata dal Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, il supporto di PromoTurismoFvg e il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, della Città di Codroipo e della Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’evento si avvale della collaborazione di Erpac Fvg – Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, Società Filologica Friulana e Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Il main sponsor dell’iniziativa è Banca 360 Fvg. Tra i partner sponsor figurano Ma.In.Cart e Maniago Bevande. La manifestazione ha ricevuto la menzione speciale delle Sagre di Qualità dell’Unpli nazionale e della Fondazione Pro Loco Italia ed è riconosciuta come evento ecosostenibile dal marchio EcoFvg. I partner tecnici includono Friuli Antincendi, Carr Service, Stabilimento Pirotecnico FriulVeneto, Itef Impianti e Gt Sound. I media partner che seguono l’evento sono TeleFriuli, Il Friuli, Radio Punto Zero, Il Paîs, Radio Onde Furlane e IMagazine. È inoltre prevista la partecipazione degli Operatori Volontari di Servizio Civile Universale.

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