Sappada, corso di formazione per la sicurezza in montagna per turisti e operatori

Sappada ha ospitato ieri un corso di formazione gratuito sulla sicurezza in montagna e sul primo soccorso. Una ventina i partecipanti alla lezione, tenuta da appartenenti al Soccorso Alpino e alla Federazione Medico Sportiva Italiana FVG e che si è incentrata sui casi di emorragia e shock anafilattico. Il corso è stato organizzato da PrimaCassa FVG, che ha anche donato un defibrillatore alla locale sezione del Soccorso Alpino, posizionato al Rifugio Baita Rododendro. E nel corso della lezione molti turisti si sono avvicinati per chiedere informazioni, e per manifestare la volontà di partecipare ad eventuali prossimi appuntamenti dedicati alla sicurezza in montagna.