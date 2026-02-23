Sappada è pronta a celebrare i suoi olimpionici, Vittozzi e Graz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’italianissmo spettacolo dell’Arena di Verona ha scandito il ritmo e illuminato la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici di Milano-Cortina, manifestazione sportiva che l’Italia chiude con 30 medaglie complessive, di cui 10 del metallo più prezioso. Un’edizione da record, alla quale gli atleti friulani hanno contribuito attraverso la conquista di 3 podi.

Su tutti il magnifico oro nella gara individuale di biathlon ottenuto da Lisa Vittozzi, già medaglia d’argento nella staffetta mista di Anterselva; eccezionali risultati che hanno convinto il CONI nazionale ad affidare alla 31enne sappadina il prestigioso ruolo di portabandiera azzurra in occasione della passerella conclusiva dell’evento a 5 cerchi.

Ai trionfi di Lisa, si è aggiunto l’argento di Davide Graz nella staffetta maschile dello sci di fondo, conquistato sulla pista di Tesero, in Val di Fiemme.

Oggi pomeriggio i due campioni faranno ritorno nella loro Sappada, dove, dalle ore 16:00 la comunità li celebrerà in Piazza Fontana, come sempre avviene dopo ogni grande conquista sportiva di un proprio concittadino.

Ad attenderli non mancherà il vicesindaco della località, e leggenda dello sci di fondo, Silvio Fauner, che dopo la polemica pre-olimpica scaturita dal mancato coinvolgimento degli ex olimpionici nella vasta squadra di tedofori, ha chiuso la vicenda con il lieto fine. E’ stato proprio lui a traghettare l’ampolla contenete il fuoco sacro di olimpia nell’arena di Verona, accompagnato da Maurilio De Zolt, Marco Albarello e Giorgio Vanzetta, i “moschettieri” dominatori della 4×10 km di Sci di Fondo di Lillehamer 1994.