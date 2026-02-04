Sappada, gli olimpionici si ritrovano aspettando Milano Cortina

0
Con una serata speciale animata da tanti olimpionici degli sci stretti, Sappada ha celebrato i campionati del mondo master di sci nordico in corso fino al 6 febbraio. La manifestazione sportiva ha portato nelle due località oltre 800 atleti master provenienti da 28 nazioni, molti dei quali premiati nel corso del pomeriggio dall’assessore regionale Roberti.
INT ROBERTI