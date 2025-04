Sappada in azione, oltre 100 volontari all’opera

Oltre 100 persone, adulti e bambini, hanno partecipato oggi alla quarta edizione della Giornata Ecologica a Sappada, tutti uniti dall’obiettivo di prendersi cura del proprio territorio. Setacciati nel corso dell’iniziativa prati e boschi della vallata, ripulendoli da tutto ciò che l’inverno aveva lasciato a terra, riempiendo oltre 100 sacchi di immondizie. A dare il via ufficiale alla raccolta, alle 9 del mattino, sono stati il sindaco Alessandro De Zordo, il vicesindaco Silvio Fauner e gli assessori Enrica Semenzato, Alessandro Mauro e Pietro Piller Roner. Non solo cartacce e piccoli rifiuti tra il materiale raccolto: a sorpresa, tra l’erba sono emersi oggetti insoliti come sedie rotte, pezzi di sdraio, uno sci abbandonato e alcune taniche vuote. Un bottino curioso che ha strappato più di un sorriso ai volontari, soprattutto ai bambini, protagonisti entusiasti di una caccia al “tesoro” molto particolare.

La giornata si è conclusa con un allegro rancio alpino presso la sede locale dell’Ana, dove tutti i partecipanti hanno potuto gustare un meritato pranzo conviviale. Il pomeriggio è poi proseguito all’insegna dei giochi: i più piccoli si sono scatenati sotto il sole con il pallone.