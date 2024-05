Sappada, incendio nella notte, abitazione distrutta

Fiamme nella notte nella borgata di Muhlbach a Sappada. Un incendio ha distrutto una casa vacanze tre piani che, per fortuna, in quel momento era disabitata. Intorno alla mezzanotte, un vicino si è accorto dell’incendio che si stava sviluppando nell’abitazione adiacente e ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili permanenti di Santo Stefano e Tolmezzo, una autoscala da Udine oltre a quella di Santo Stefano e volontari di Forni Avoltri, Sappada e Rigolato: in totale 20 vigili del fuoco e 10 volontari hanno operato tutta la notte per cercare di spegnere l’incendio. Fondamentale la loro opera per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti, completamente costruite in legno come quella distrutta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte, fino a questa mattina. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento. GUARDA IL VIDEO