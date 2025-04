Sappada, successo per la 6a edizione della Tocca il Ferro Fun Race

GUARDA IL VIDEO Sappada ha salutato la fine della stagione invernale nel modo più allegro possibile con la 6ª edizione della Tocca il Ferro Fun Race, la gara goliardica che ha coinvolto ben 280 partecipanti provenienti da Sappada, dal Friuli e dal Veneto.

La manifestazione, non competitiva, si è svolta sulla pista da sci di Pian dei Nidi fino al rifugio Siera, trasformata per l’occasione in un palcoscenico di allegria e spensieratezza. I partecipanti hanno affrontato il percorso sugli sci, con le ciaspole o semplicemente a piedi, puntando non tanto alla velocità, quanto a godersi appieno la giornata e divertirsi il più possibile.

Lungo il tracciato, numerosi giochi hanno reso la gara ancora più divertente: una prova di biathlon, una sfida di velocità con i moschettoni da arrampicata, una gimkana con gli sci e, a concludere, una spettacolare pozza d’acqua di oltre sei metri da attraversare.

A rendere l’evento ancora più pittoresco ci hanno pensato i coloratissimi abiti dei concorrenti e le trovate fantasiose, come la discesa a bordo di un pedalò modificato per scivolare sulla neve, accolta dagli applausi divertiti di pubblico e partecipanti.

L’iniziativa è stata organizzata dal Plodar Bergsteiger, il gruppo alpinistico di Sappada formato interamente da ragazzi under 35, che ha saputo dare vita a una festa autentica e coinvolgente, in una splendida giornata primaverile.