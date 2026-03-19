Sassaiola in via Leopardi, la paura di residenti e commercianti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di paura questo pomeriggio il via Leopardi a Udine. Attorno alle 14, due gruppi di stranieri si sono affrontati lanciandosi pietre da una parte all’altra della strada, colpendo anche le vetrine dei negozi della zona. Dopo qualche minuto, sul posto è giunta la pattuglia dell’esercito e i protagonisti della sassaiola si sono dileguati. Non è il primo episodio di violenza nella zona. I residenti si dicono esasperati per la situazione, che preoccupa molto anche i commercianti, molti dei quali stranieri, che lavorano nel quartiere. A raccontare quanto è successo è uno dei barbieri di Borgo Stazione.

Un racconto confermato anche dalle titolari dei bar limitrofi, una delle quali ha chiuso la porta del locale per timore di essere coinvolta suo malgrado.