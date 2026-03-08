Sassi contro l’auto, poi le botte al conducente: denunciato

Ha lanciato dei sassi contro un’auto. Poi ha minacciato e picchiato il conducente che nel frattempo era sceso dal veicolo. Un 52enne, residente nell’hinterland udinese, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento, lesioni personali e minaccia.

Sempre i militari della Compagnia di Udine hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Due uomini di 75 e 65 anni sono stati arrestati. Il primo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento, porto abusivo di oggetti atti a offendere e violazione del divieto di ritorno; l’altro per lesioni personali, minaccia e calunnia.

Denunciati, invece, un 45enne e un 18enne extracomunitari per furto aggravato. Sono accusati di aver rubato la borsetta di una cliente in un bar della provincia di Udine.