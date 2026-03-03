Savino: “Dal Governo massima attenzione alla rotta balcanica”

“In una fase internazionale caratterizzata da tensioni e scenari di instabilità, la sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta del Governo”. Lo scrive in una nota il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che ha reso noto di aver avuto nelle ultime ore un “confronto diretto” con il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Ho voluto personalmente approfondire la situazione – afferma Savino – con particolare riferimento agli accessi lungo la rotta balcanica e ai possibili riflessi sulle frontiere del Friuli Venezia Giulia. Ho ricevuto rassicurazioni sul rafforzamento dei controlli e sul costante presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine, oltre alla conferma di un impegno diplomatico attivo dell’Italia nel dialogo con i Paesi dell’area balcanica per una gestione coordinata e responsabile”. Il Governo, prosegue il sottosegretario, “sta operando con equilibrio e determinazione, senza alimentare allarmismi ma senza sottovalutare alcun segnale. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta una porta strategica dell’Europa e merita attenzione costante, strumenti adeguati e un coordinamento efficace tra livello nazionale e territoriale. E questa per noi è una priorità”.