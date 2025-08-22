Sbaglia manovra, l’auto resta in bilico sul muretto: due feriti

Un’auto è caduta per un metro e mezzo, da un parcheggio rialzato, finendo con la parte anteriore appoggiata ad un albero. E’ rimasta in bilico tra il muretto del parcheggio e l’area di sosta sottostante. L’incidente si è verificato questa mattina, a Cordenons, in via della Filanda, di fronte al supermercato Eurospar.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, l’uomo e la donna che si erano all’interno del veicolo incidentato erano feriti e bloccati all’interno dell’abitacolo della vettura. Dopo aver messo in sicurezza la macchina, i pompieri hanno creato un varco tra le lamiere dell’abitacolo dal quale, insieme a personale del 118, hanno estratto i due occupanti: entrambi sono stati condotti all’ospedale di Pordenone. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.