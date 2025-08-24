Sbagliano strada, pick-up bloccato nel fiume: salvata una famiglia

E’ stato recuperato all’una di notte un fuoristrada – con roulotte e pick-up – che ieri sera era rimasto bloccato nell’acqua alla confluenza tra i fiumi Fella e Tagliamento, in comune di Venzone.

A bordo del mezzo una famiglia di nazionalità tedesca, che è riuscita a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorritori. Fatale al conducente del pick-up, un uomo di 50 anni, una manovra azzardata lungo la strada che porta alla locanda Pison. Il mezzo, dopo essere entrato nel fiume, è rimasto bloccato.

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Tolmezzo che, dopo essersi sincerati che all’interno del fuoristrada non fossero presenti persone, hanno provveduto a recuperare il veicolo.