Sbalzato dalla moto, finisce sotto il ponte: è grave

Incidente stradale, questa mattina, sulla sp 5 nel comune di Ragogna, al confine con quello di Pinzano al Tagliamento. Un motociclista è uscito di strada precipitando in un dirupo per una decina di metri, fino a raggiungere il letto di un piccolo corso d’acqua.

Per estricare il centauro è scattata una complessa operazione interforze che ha visto impegnati i Vigili del fuoco di Spilimbergo, i colleghi di Gemona e il nucleo specializzato SAF giunto dal Comando di Pordenone.

Mentre i sanitari prestavano le prime cure sul fondo della scarpata, i pompieri hanno allestito il sistema di recupero. Una volta stabilizzato e imbarellato, l’uomo è stato riportato sulla sede stradale grazie a manovre e paranchi di derivazione speleo-alpinistica, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario che ha deciso di elitrasportare l’uomo all’ospedale di Udine.