Sbanda e con l’auto finisce nel fosso: grave 64enne

È stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine l’automobilista che questa mattina, alle 11, è uscito autonomamente di strada in località Pissarelle di San Vito al Tagliamento.

Per cause al vaglio dei carabinieri di Azzano Decimo, l’uomo, un 64enne nativo di Milano ma residente nel Sanvitese, è finito dentro il fosso che costeggia la ex sp 1. L’incidente si è verificato nei pressi dell’azienda agrituristica Nonis.

Testimoni avrebbero visto sbandare la sua macchina – una Opel Agila – che da Chions era diretta verso San Vito. Poi la fuoriuscita di strada. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario estrarre l’automobilista, che era incosciente.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato intubato e quindi elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

Non si esclude possa essere stato colpito da un malore.