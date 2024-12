Sbanda con l’auto e si schianta contro un albero: muore a 25 anni

L’auto che sbanda, invade la carreggiata opposta e si schianta contro un albero. Un impatto violento, le cui conseguenze sono drammatiche per l’automobilista che muore a causa delle gravissime lesioni riportate.

La vittima è Salah Eddine Cancian, 25enne di Spilimbergo.

Questa mattina, alle 5.20, stava percorrendo la Cimpello-Sequals in direzione Pordenone quando, per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo e di Meduno, è finito fuori strada con la sua macchina, una Volkswagen Golf, in comune di San Giorgio della Richinvelda. Fatale potrebbe essergli stato un colpo di sonno o un malore mentre era alla guida.

Il giovane, impiegato in un’azienda agricola locale, è uscito autonomamente di strada attraversando la carreggiata opposta per terminare la corsa contro albero. Cancian è deceduto per i politraumi riportati.

A dare l’allarme è stato un altro automobilista che, transitando nel punto dell’incidente, ha notato la macchina fuori strada e accartocciata su se stessa.

Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi e gli accertamenti, i vigili del fuoco e personale sanitario del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Per il 25enne, però, non c’era più nulla da fare.

L’auto, recuperata dal soccorso stradale Sovran, è stata sottoposta a sequestro. La salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata traslata nell’ospedale di Spilimbergo. GUARDA IL VIDEO