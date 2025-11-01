  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
sabato 1 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Spaccata alla Percosbike: furgone sfondata la vetrata, rubate 11 biciclette
Frontale tra due auto e un tamponamento: due incidenti a Sacile...
Sbanda e con l’auto piomba contro la cartellonistica stradale: ferito 24enne
Tolmezzo ed il campionato carnico piangono Michele Stramondo: aveva 42 anni
Pn Trading Places al via con un convegno sul credito sportivo
Bloccati dal tifone in Vietnam, i turisti rientrati a Sacile: “Lo...
‘Ali per la libertà’: la storia protagonista al Malignani
L’Ultimo viaggio di Lavinia, la sorella: “Sii di nuovo felice vicino...
Finanziaria Fvg: per il 2026 ci saranno 6,5 miliardi di euro
Maltempo, dalla Regione 25 milioni a 44 comuni del Fvg
Sbanda e con l'auto piomba contro la cartellonistica stradale: ferito 24enne

Un 24enne di Concordia Sagittaria è rimasto ferito, oggi alle 4, in un incidente stradale avvenuto sulla Pontebbana in comune di Campoformido. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri (non si esclude un colpo di sonno), l'auto sulla quale viaggiava, dopo aver sbandato, è finita contro la cartellonistica stradale in prossimità dell'incrocio tra via Roma e via Percoto.
Il giovane, politraumatizzato, è stato soccorso da personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco. E' stato condotto all'ospedale di Udine.

