Sbanda e con l’auto piomba contro la cartellonistica stradale: ferito 24enne

Un 24enne di Concordia Sagittaria è rimasto ferito, oggi alle 4, in un incidente stradale avvenuto sulla Pontebbana in comune di Campoformido. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri (non si esclude un colpo di sonno), l’auto sulla quale viaggiava, dopo aver sbandato, è finita contro la cartellonistica stradale in prossimità dell’incrocio tra via Roma e via Percoto.

Il giovane, politraumatizzato, è stato soccorso da personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco. E’ stato condotto all’ospedale di Udine.