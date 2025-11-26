Sbanda in curva, frontale tra due auto: 29enne elitrasportato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’asfalto scivoloso, forse l’eccesso di velocità. Un’auto che, all’altezza di una curva, sbanda, invade la corsia di marcia opposta e si schianta con un’altra macchina. L’impatto è violento. Saranno gli accertamenti della Polstrada di Spilimbergo a stabilire le cause dell’incidente successo stamattina, poco dopo le 7, in via della Cartiera a Cordenons.

Due le auto coinvolte: una Suzuki Alto, condotta da un 29enne, e un Fiat Qubo alla guida del quale c’è un 19enne di Cordenons. La Alto, a causa dell’urto, finisce di traverso sulla ciclabile che costeggia la strada. La parte posteriore del veicolo resta in bilico su un muretto. All’arrivo dei soccorsi – sul posto i vigili del fuoco insieme a personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero sanitario – le condizione del conducente appaio serie. E’ cosciente ma ha riportato diversi traumi e contusioni, in particolare alla testa. Una volta stabilizzato, viene elitrasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine. La prognosi, al momento, è riservata. Illeso invece l’altro automobilista, che viene a lungo ascoltato dai poliziotti della stradale.

Per consentire i rilievi del sinistro, un tratto di via della Cartiera viene chiuso al traffico. Riaprirà soltanto dopo le 9.