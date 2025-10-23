  • Aiello del Friuli
Cronaca

Sbranato dal cane, condannati madre e figlio

A Sandrin è stato riconosciuto il beneficio della non menzione
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un anno a testa per i proprietari dei due cani Amstaff che il 25 ottobre del 2019 sbranarono e uccisero, a Brugnera, il 75enne Avellino Corazza. Così ha deciso oggi il giudice monocratico del tribunale di Pordenone, Beatrice Arnosti.

La condanna è arrivata per madre e figlio (Leda Giust e Massimo Sandrin), difesi dai legali Roberto Arduini ed Alessandra Marchi, finiti a processo in quanto custodi e proprietari di due cani.

A Sandrin è stato riconosciuto il beneficio della non menzione. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 205mila euro da liquidarsi alle sei parti civili costituite.

I legali di madre e figlio non hanno escluso l’impugnazione della sentenza per un ricorso in appello.

