Sbranato dal cane, condannati madre e figlio

Un anno a testa per i proprietari dei due cani Amstaff che il 25 ottobre del 2019 sbranarono e uccisero, a Brugnera, il 75enne Avellino Corazza. Così ha deciso oggi il giudice monocratico del tribunale di Pordenone, Beatrice Arnosti.

La condanna è arrivata per madre e figlio (Leda Giust e Massimo Sandrin), difesi dai legali Roberto Arduini ed Alessandra Marchi, finiti a processo in quanto custodi e proprietari di due cani.

A Sandrin è stato riconosciuto il beneficio della non menzione. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 205mila euro da liquidarsi alle sei parti civili costituite.

I legali di madre e figlio non hanno escluso l’impugnazione della sentenza per un ricorso in appello.