Scaglia tombino contro vetrata, spaccata in un negozio di ‘svapo’ di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ utilizzando un pesante tombino come ariete che un malvivente nella notte è riuscito a sfondare la porta d’ingresso di un negozio di sigarette elettroniche di Udine sud. Una volta sfondato l’infisso, l’uomo è entrato nell’attività, razziandola dei soldi custoditi tra la cassa e i cassetti del banco. Circa un migliaio di euro il bottino, ma nessuno genere del Monopolio di Stato, materiale numerato e tracciato, non è stato toccato dal ladro. L’azione condotta ai danni della ‘Svapoland’ di Piazzale Cavalcaselle, in Baldasseria, è stata fulminea ed è durata circa 60 secondi. Poi la fuga.

La spaccata è stata interamente ripresa dalle telecamere di sicurezza. Proprio le registrazioni hanno rivelato come il ladro, un uomo esile con guanti e volto travisato da un cappuccio, sia entrato in azione poco prima delle 4, quando il settimo colpo assestato al cristallo blindato ha fatto cedere il telaio della porta d’ingresso.

Il forte tonfo ha svegliato i vicini, ma il furto è stato scoperto solamente alle 6.30, all’arrivo dei primi commercianti di via Pradamano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo un sopralluogo nella zona, hanno scoperto che il coperchio in ghisa era stato prelevato da un pozzetto presente nella vicina via Piutti, a circa 100 metri di distanza.