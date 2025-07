Scalinata del Cavalcavia di via Cernaia, allarme droga e degrado nonostante le barriere

Nonostante le barriere e le reti poste al loro ingresso, il consumo di stupefacenti prosegue indisturbato sugli scalini del Cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato a Udine. Queste scalinate, interdette già a novembre 2018 dalla precedente giunta Fontanini per problemi analoghi, continuano a essere un punto di ritrovo per attività illecite e un simbolo di degrado urbano.

A sollevare nuovamente la questione è il consigliere comunale di Identità Civica, Loris Michelini, che ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco De Toni. Michelini evidenzia il netto contrasto tra la situazione attuale e gli obiettivi dell’amministrazione, che puntano a una “Udine più sicura e turistica”.

Le due rampe, ha riferito l’ex vicesindaco su segnalazione dei residenti, versano in stato di abbandono da circa due anni: sporcizia, erba alta e assenza di controllo dominano la scena. La preoccupazione principale resta l’uso dell’area da parte di individui che vi si ritrovano per il consumo di stupefacenti. L’interrogazione di Michelini sollecita una pulizia radicale delle scalinate e una maggiore attenzione da parte delle autorità per contrastare il degrado e porre fine a queste attività illegali.