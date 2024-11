Scamarcio e la Juve, il centro di Udine affollato da tifosi e fan

Centro di Udine animato questa mattina per la contemporanea presenza della troupe del film “Alla festa della Rivoluzione”, che vede come protagonisti Riccardo Scamarcio e i due attori della serie Rai “Mare Fuori” Valentina Romani e Nicolas Maupas, e dei tifosi della Juventus in campo alle 18 contro l’Udinese. Le riprese si sono concentrate oggi in Municipio, con il set allestito sotto il castello che ha attirato l’attenzione di fan, turisti e tifosi della Vecchia Signora. C’erano infatti anche loro, alla caccia dei beniamini della squadra di Motta, che si sono poi radunati davanti all’ingresso dell’hotel cittadino che ospita sia la squadra torinese che la troupe cinematografica. Tutti a chiamare il tecnico Motta, Vlahovic e compagni che però, concentrati sul match del pomeriggio, non si sono fatti distrarre. GUARDA IL VIDEO