Scandalo Hypo, sentenza confermata dalla Cassazione

Avevano fatto ricorso alla Cassazione per chiedere l’assoluzione con formula piena, ma il Tribunale di legittimità lo ha rigettato, confermando la sentenza della Corte d’appello di Trieste, che aveva decretato per loro il non luogo a procedere. I protagonisti cinque funzionari della Hypo Alpe Adria Bank e il caso è quello dei leasing con interessi gonfiati. Stando alle indagini delle Fiamme gialle, tra il 2003 e il 2013, l’istituto di credi con sede a Tavagnacco aveva applicato a oltre 54mila contratti tassi alterati a suo favore, ottenendo oltre 88 milioni di euro di rincari. Per questo, nel 2019 il Tribunale di Udine condannò il direttore generale Lorenzo Di Tommaso a 5 anni e 6 mesi di reclusione e i cinque funzionari Daniele Metus, Carlo Bellogi, Nadia La Neve, Andrea Micalich, e Paolo Pellicciotti a 3 anni e 7 mesi di reclusione ciascuno. Due anni dopo in appello Di Tommaso patteggiò 2 anni di reclusione, pena sospesa, e per i 5 funzionari scattò la prescrizione