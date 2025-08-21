Scandalo social: su Facebook foto intime di donne senza consenso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Mia moglie”: così si chiamava il gruppo Facebook con oltre 32mila iscritti, attivo dal 2019 e oscurato dopo le denunce dell’attivista Carolina Capria e del profilo “No Justice No Peace”.All’interno venivano pubblicate foto private e intime di donne, spesso scattate di nascosto o rubate dalla quotidianità, accompagnate da commenti volgari e umilianti. Dopo oltre mille segnalazioni, la Polizia Postale è intervenuta e la Procura di Roma ha aperto un fascicolo: tra gli iscritti risultano centinaia di persone residenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia, accusate di violazione della privacy, diffamazione e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Reati puniti con pene fino a sei anni di carcere e multe fino a 15mila euro .Il gruppo è stato chiuso da Meta, ma le indagini si estendono anche ad altre piattaforme, come Telegram, dove proliferano comunità simili e più difficili da controllare. La vicenda ha suscitato forte indignazione online: migliaia di utenti hanno segnalato il gruppo, ottenendone la rimozione in poche ore.