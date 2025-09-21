Scappa all’alt della polizia e si scontra con la volante: cinque feriti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scappa all’alt della polizia perché senza patente: la fuga finisce con lo scontro con la volante. E’ accaduto questa notte a Pordenone, attorno alle 3 in largo San Giovanni, quando una pattuglia della Questura ha intimato a un’Audi A3 di fermarsi. Per tutta risposta, il conducente della vettura, uno straniero nato in Africa orientale di 21 anni che trasportava altre quattro persone, ha pigiato sull’acceleratore ed è fuggito. Ne è nato un inseguimento terminato con la collisione tra i due mezzi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della radiomobile della città sul Noncello, che hanno denunciato il giovane alla guida dell’Audi. E’ risultato che il 21enne, il quale si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, non aveva mai conseguito la patente di guida.

Lo scontro non ha causato feriti gravi. Cinque delle sette persone coinvolte, due agenti e tre passeggeri, hanno subito solo lievi contusioni.