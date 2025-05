Scappa dai carabinieri, l’auto si cappotta: grave il conducente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’inseguimento lungo le vie di Brugnera, poi lo schianto. E’ in condizioni gravi, ma stabili, il 28enne di origini albanesi, residente nel comune altoliventino, che ieri sera ha tentato di fuggire all’alt dei carabinieri del Radiomobile di Sacile che avevano notato la sua Fiat Panda gialla zigzagare all’altezza del bar Al Canton.

La gazzella dei militari dell’Arma si è quindi lanciata all’inseguimento della Panda ma il conducente, anziché fermarsi all’alt, ha accelerato la corsa fino ad imboccare a tutta velocità via Dante Alighieri.

Il 28enne, per il quale sono stati predisposti gli esami tossicologici, ha però perso il controllo dell’utilitaria che ha sfondato il cancello elettrico di una villetta bifamiliare. Ed è finito, su un fianco, dentro al cortile.

L’automobilista è stato sbalzato all’esterno del veicolo, restando incastrato sotto al mezzo. A prestare i primi soccorsi sono stati gli stessi carabinieri, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che, con le pinze idrauliche, hanno liberato l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari del 118.

Il 28enne è stato quindi elitrasportato all’ospedale di Udine dove si trova tutt’ora in coma. L’uomo, che non ha precedenti specifici di polizia, verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.