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Cronaca

Scappano all’alt e finiscono contro muro: libero l’arrestato

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

E’ già a piede libero la persona arrestata ieri sera dai carabinieri nella zona di via Planis, dopo un breve inseguimento in auto, terminato contro il muro di recinzione di un’abitazione. L’uomo, un albanese di 26 anni, domiciliato a Massanzago in provincia di Padova, è comparso per direttissima in Tribunale a Udine con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, fuga all’alt e porto di un coltello.
Il giudice Paolo Lauteri ha convalidato l’arresto e disposto la sua liberazione. Durante l’udienza, l’imputato, poi risultato incensurato, ha chiesto scusa ai carabinieri e si è detto disposto a risarcire i danni causati.
L’episodio è avvenuto ieri sera attorno alle 19, quando una pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt alla Giulietta bianca con targa clonata che il 26enne stava guidando e con a bordo altre due persone. Il giovane ha accelerato, ma è finito sul muro di un’abitazione all’incrocio tra le vie Tiepolo e San Marco, sfondandolo.
I tre sono fuggiti a piedi. Il 26enne è stato raggiunto dai carabinieri che, dopo una colluttazione costata a un militare una prognosi di 7 giorni, è stato bloccato. Nella vettura denaro, monili e borse firmate, probabile bottino di furti in abitazione. A bordo anche attrezzi da scasso e una ricetrasmittente sintonizzata sulle frequenze delle forze dell’ordine.
L’automobile era finita nel mirino dei carabinieri due ore prima, a seguito di una segnalazione che la indicava come mezzo a disposizione di una banda dedita a reati predatori. Sempre ieri sera, un’altra Giulietta con targa clonata, ma di colore nero, utilizzata dal medesimo gruppo criminale, si sarebbe schiantata dopo un’inseguimento nel territorio di Jesolo. In questo caso, però, tutti gli occupanti sarebbero riusciti a scappare.

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