Scappano dalla polizia sull’auto rubata, denunciati due minorenni

Appena hanno visto la pattuglia della polizia, hanno inserito la quinta e sono scappati verso il centro di Udine.

Ad attenderli c’era però un’altra pattuglia della Questura di Udine che ha sbarrato loro la strada. Così la loro corsa, sull’auto rubata alcuni giorni fa, è finita su due macchine in sosta. E’ la fuga ad alta velocità vissuta la scorsa notte da due ragazzi minorenni di nazionalità tunisina.

E’ successo alle 2 di oggi quando gli agenti della Polizia di Stato hanno notato la Punto finita qualche giorno prima nella lista delle auto rubate. A quel punto è cominciato l’inseguimento. I due ragazzi, però, hanno trovato in via Cernaia lo sbarramento, che li ha costretti a una manovra improvvisa e spericolata che li ha portati contro le due automobili in sosta, rimaste danneggiate.

Dopo l’incidente i ragazzi sono stati riaccompagnati uno a casa e uno nella comunità che lo accoglie.

Entrambi sono stati denunciati per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.