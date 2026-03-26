Scappò all’alt e speronò l’auto dei carabinieri, condannato

La fuga in auto tra le strade di Udine nel tentativo di seminare i carabinieri gli è costato un anno e 4 mesi di reclusione, più altri sei mesi di arresto perché trovato in possesso di un punteruolo e di un coltello in plastica. E’ la pena inflitta con il rito abbreviato dal giudice Matteo Carlisi del Tribunale di Udine a un uomo di 33 anni, residente a Rivignano Teor, difeso dall’avvocato Valentina Valle.

L’inseguimento è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre scorso. Durante un controllo stradale, i militari dell’Arma gli hanno intimato l’alt, ma lui ha premuto sull’acceleratore, fuggendo a grande velocità in diverse vie della città. In via Biella, prima ha cercato di andare addosso a una pattuglia dei carabinieri, evitandola all’ultimo momento. Poi, quando la gazzella ha cercato di superarlo, l’ha urtata con il fianco destro della propria vettura, ferendo un militare. La corsa è terminata in via Cividina. quando l’automobile è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica.