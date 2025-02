Scarcerato Traykov, uccise in A28 Sara e Jessica. Farà volontariato

Lascia il carcere l’imprenditore bulgaro condannato a 7 anni di reclusione per l’incidente stradale che la sera del 30 gennaio 2022 costò la vita delle cugine Sara Rizzotto di Conegliano e Jessica Fragasso di Mareno di Piave. Dimitre Traykov, 55enne residente a Pordenone, fuggito subito dopo lo schianto che causò il decesso delle due ventenni, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Tanta amarezza da parte dei parenti in particolare da Devis Da Ros, marito di Sara Rizzotto che a Telefriuli commenta: “C’è poco da dire, la pena di sette anni si è trasformata in un anno di carcere, non è nemmeno commentabile questa cosa”. Traykov lavorerà nel settore dell’edilizia e farà volontariato dedicando otto ore settimanali all’Associazione familiari e vittime della strada di Milano, come previsto in questi casi. La sua libertà non sarà piena, come disposto dai magistrati di sorveglianza, non potrà uscire di casa dalle 22 alle 6 del mattino.