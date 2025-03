Scattano i sensori antismottamento, chiusa tratta A23 Pontebba-Carnia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un rilievo dei sensori antismottamento sulla A23 Udine-Tarvisio ha fatto scattare l’allarme attorno alle 7.30. E così Autostrade per l’Italia ha chiuso in via precauzionale il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, in ingresso dall’Austria,

Il provvedimento è stato deciso dopo che da rilevazioni effettuate dai sensori installati in zona sono risultati movimenti di terreno anomali in un costone.

Il sistema di monitoraggio installato ad aprile 2024, dopo un distacco roccioso nell’area, ha rilevato dei valori di movimento e velocità tali da attivare la soglia di allarme, tanto che il protocollo ha fatto scattare al chilometro 67 il blocco attraverso un impianto semaforico ed uscita obbligatoria del traffico diretto verso Udine in corrispondenza del casello di Pontebba, in accordo con Polstrada per garantire la sicurezza del tratto, dove comunque non si è verificata alcuna frana. All’opera ci sono anche i geologi incaricati da Autostrade per l’Italia.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Gli automezzi diretti a Sud devono uscire a Pontebba e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, possono rientrare in A23 a Carnia.

Si sono così formate code di diversi chilometri, che le forze dell’ordine stanno cercando di gestire, in attesa che vengano compiute le opportune verifiche prima di poter riaprire il tratto autostradale. Sulla questione sta vigilando anche l’assessore regionale ai Trasporti Cristina Amirante, in contatto con Autostrade per l’Italia.

Il Comune di Amaro ha chiuso al transito veicolare e pedonale la strada comunale “di Campiolo” dal parcheggio in località Favarines all’intersezione con la linea ferroviaria Pontebbana. Lo ha stabilito il sindaco di Amaro, Cristiana Mainardis, con un’ordinanza urgente. Il provvedimento si è reso necessario a salvaguardia dell’incolumità pubblica, poiché il distacco della scorsa primavera aveva interessato anche una porzione di viabilità comunale. Alla luce dei risultati del rilevamento in corso in queste ore, è stata disposta appunta la temporanea chiusura al transito della strada.