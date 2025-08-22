Scempio a Risano, decine di scritte NoVax sfregiano il cimitero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. NoVax e No5G nuovamente in azione in Friuli. Ignoti nella notte hanno deturpato con enormi scritte vergate di spray rosso, due lati del cimitero di Risano, frazione del Comune di Pavia di Udine. Uno sfregio lungo oltre 100 metri e che, secondo il sindaco Beppino Govetto, potrebbe essere motivato dai recenti fatti di politica nazionale, con il ministro alla salute Schillaci che ha revocato la commissione sui vaccini creando più di qualche malumore anche all’interno della maggioranza di governo.

Gli autori dello scempio hanno studiato nei dettagli la loro azione, evitando accuratamente anche la telecamera posta all’ingresso del camposanto.

Un luogo scelto non a caso dai vandali, visto che il muro di cinta del cimitero costeggia l’autostrada A23. Questa mattina in molti hanno segnalato sui social lo scempio. Dopo il sopralluogo degli agenti della Polizia locale, sul caso ora indaga la Digos della Questura di Udine.