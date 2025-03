Scende dal furgone per sistemare il carico: artigiano travolto e ucciso in A28

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Travolto e ucciso. Tragedia oggi pomeriggio in A28, nel tratto compreso tra Azzano Decimo e Villotta. La vittima è un artigiano albanese di 65 anni, residente a Sacile, Xhavit Halilay, che, sceso dal furgone che stava conducendo perché gli era stato segnalato da un automobilista che stava perdendo parte del carico posto sul cassone posteriore, è stato centrato da un camion condotto da un cittadino croato.

Erano le 14.30 quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, l’uomo ha accostato sulla corsia di emergenza in direzione Portogruaro.

A segnalare la perdita del carico un automobilista alla guida di una Mercedes, a bordo della quale c’erano altre due persone sedute sul sedile posteriore.

I due mezzi si sono fermati, appunto, sulla corsia di emergenza ed entrambi i conducenti sono scesi dai veicoli. L’artigiano, nel mentre stava cominciando a sistemare parte del carico sul cassone, è stato centrato da un camion che procedeva verso Portogruaro.

L’impatto è stato tremendo. L’uomo è stato dapprima scaraventato contro la Mercedes e successivamente travolto e trascinato per alcune decine di metri dal mezzo pesante. E’ morto all’istante a causa delle gravissime lesioni riportate.

Lievemente feriti, invece, gli occupanti della macchina che sono stati condotti per accertamenti negli ospedali di Pordenone e San Vito. Sul posto è giunto personale di Autostrade Alto Adriatico insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

Al vaglio la posizione del camionista, che potrebbe essere indagato per omicidio stradale. I mezzi coinvolti nell’incidente, come disposto dal pm di turno, sono stati posti sotto sequestro.

Il tratto autostradale, precedentemente chiuso per consentire i rilievi e i soccorsi, è stato riaperto alle 17 alla circolazione stradale.