Scende dall’auto della madre e attraversa la strada: bimba investita

Momenti di paura, oggi pomeriggio, in Strada Interna a San Giovanni del Tempio di Sacile. Una bambina di 10 anni è stata investita da un’auto – una Ford Fiesta – che stava andando verso via dei Masi.

La piccola è scesa dalla macchina in sosta (condotta dalla madre) e di corsa ha attraverso la strada, senza guardare, per raggiungere casa sua, che si trova dalla parte opposta della via. La conducente della Fiesta ha frenato ma non è riuscita ad evitare l’impatto: la bambina ha sbattuto la testa sul parabrezza della macchina ed è stata sbalzata a 4 metri di distanza. E’ stata elitrasportata all’ospedale di Udine per accertamenti. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Radiomobile.