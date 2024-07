E’ scesa dall’auto, probabilmente per una breve sosta, ma è morta a causa di un malore. Tragedia nella tarda mattinata di oggi, in A23, nell’area di sosta Campiolo Est, nel comune di Moggio Udinese. La vittima, residente in Austria, aveva 55 anni. La donna, dopo essere scesa dalla macchina, si è accasciata al suolo. Vani sono stati i tentativi rianimarla da parte del personale sanitario del 118: non ha più ripresa coscienza. Sul posto per gli accertamenti una pattuglia della Polstrada.